Ceyhun Kazancı İstifa Etti, TFF Kararı Bekleniyor

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ İÇİN YABANCI HAKEM TALEBİ

Süper Lig’in 29. haftasında gerçekleşecek Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakeminin kim olacağı uzun zamandır tartışılıyordu. Galatasaray-Fenerbahçe maçında Slavko Vincic’in düdük çalmasının ardından, Beşiktaş yönetimi derbilere yabancı hakem atanması yönünde istek bildirmişti.

İSTİFA GELİŞMESİ

Hakem kararı bir türlü netleşmezken, bu süreç içerisinde Beşiktaş’ın yabancı hakem talebi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme meydana geldi. TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, “Beşiktaş – Galatasaray derbisine yabancı hakem verilmemesi” sebebiyle istifa kararı aldı. Kazancı, daha önce Beşiktaş camiasında Futbol AŞ Genel Müdürlüğü ve Sportif Direktörlük görevlerini yürütmüştü.