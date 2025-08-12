Gündem

Ceylanköy’de Yangında 20 Hayvan Telef Oldu

YANGININN SEBEBİ BELİRSİZ

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki Ceylanköy’de, bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak yakındaki bir ahıra sıçradı. Yangının durumu üzerine Lüleburgaz ve Pınarhisar belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti ve yangına müdahale etmeye başladı.

AHLATTAKİ HAYVANLAR TELEF OLDU

Köylülerin de yardımlarıyla kontrol altına alınan yangında ahır büyük zarar gördü ve kullanılamaz hale geldi. Yangında 11 kuzu, 6 koyun ve 2 koç yanarak telef oldu, bir kuzu ise yoğun dumandan dolayı telef oldu. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtildi.

