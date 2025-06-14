Çeyrek Altın Yüzde 4,29 Kazandırdı

YATIRIM ARAÇLARINDAKİ GELİŞMELER

Son haftada altın, borsa, döviz ve fonlar arasındaki kazanç durumu netleşti. Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,84 düşüş gösterdi. BIST 100 endeksi, en düşük 9.065,17 puan ile en yüksek 9.733,62 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,84 altında 9.311,88 puandan kapattı.

ALTIN FİYATINDAKİ ARTIŞ

Altının gram fiyatı bu hafta yüzde 4,22 artarak 4 bin 350 liraya ulaştı. Cumhuriyet altınının da satış fiyatı, yüzde 4,20 yükselişle 29 bin 400 liraya çıktı. Çeyrek altın, geçen hafta sonu 6 bin 990 lira iken yüzde 4,29 artışla 7 bin 290 liraya yükseldi.

DÖVİZ PİYASASINDAKİ HAREKETLER

Döviz fiyatları da artış kaydetti. ABD doları yüzde 0,56 artışla 39,4380 liraya, euro ise yüzde 1,94 artışla 45,5370 liraya çıktı. Bu hafta yatırım fonları yüzde 0,91, emeklilik fonları ise yüzde 0,67 değer kaybetti. Kategorilere göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 1,36 ile “fon sepeti” fonları oldu.