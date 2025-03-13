Çeyrek Finale Çıkanlar Belli Oldu

ÇEYREK FİNALDEKİ TAKIMLAR BELİRLENDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalistler netlik kazandı. Barcelona, PSG, Bayern Münih ve Inter çeyrek finale adını yazdırmıştı. Bu akşam gerçekleştirilen karşılaşmalarda ise Borussia Dortmund, 1-1’in rövanşında Lille’i deplasmanda 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Aston Villa da 3-1’lik ilk maçın ardından Club Brugge’ü ikinci karşılaşmada 3-0 mağlup ederek çeyrek final biletini aldı. Arsenal ise 7-1’lik PSV galibiyetinin rövanşında 2-2 berabere kaldı ve çeyrek finale yükseldi.

REAL MADRID PENALTILARLA TUR ATLADI

Real Madrid, ilk maçta 2-1 galip geldiği Atletico Madrid karşısında rövanşta 1-0 mağlup olunca, maç uzatma sürelerine gitti. Eşitlik uzatmalarda da bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltılar sonucunda tur atlayan Real Madrid oldu. Bu sonuçların ardından UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belirlendi. Eşleşmeler şu şekilde oluştu: Arsenal – Real Madrid, PSG – Aston Villa, Barcelona – Borussia Dortmund, Bayern Münih – Inter.