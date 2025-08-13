Ceza Uygulamaları Resmi Olarak Başladı!

UTTS GEÇİŞİ SONRASI CEZA UYGULAMALARI BAŞLADI

Akaryakıt istasyonları için 2 Haziran 2025 ve taşıt sahipleri için 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla sona eren Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) geçiş aşamasının ardından ceza uygulamaları resmen başlamış durumda. Gazeteci Emre Özpeynirci’nin haberine göre, Ordu’da bir müşteri, gittiği benzin istasyonunda UTTS’nin bulunmadığını fark edince şikâyette bulundu. Yapılan denetim sonucunda, UTTS’ye geçiş yapmayan istasyona 28 bin TL idari para cezası kesildi. Gelir İdaresi Başkanlığı ve Darphane tarafından yapılan açıklamalarda, geçiş süresinin sona erdiği hatırlatılıyor.

SÜRÜCÜLER İÇİN CEZALAR 7 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren UTTS kapsamında düzenlenmeyen akaryakıt fişleri, gider olarak kullanılamıyor. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen akaryakıt istasyonlarına özel usulsüzlük cezaları uygulanıyor. Yetkililer, hem akaryakıt istasyonları hem de taşıt sahiplerine yönelik denetimlerin yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtiyor. Düzenlemeye uymayan akaryakıt istasyonları için kesilen para cezası 28 bin TL olarak belirlenirken, taşıt sahipleri için cezalar 7 bin TL’den başlayıp 28 bin TL’ye kadar uzanan kapsamda kesilebiliyor. İhlallerin tekrarlanması durumunda para cezasının miktarı da artacak.