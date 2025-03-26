ChatGPT Yapay Zeka Araçlarında Birinci Sırada

DÜNYADA YAPAY ZEKAYA ARTAN İLGİ

Dünya genelinde yapay zeka teknolojilerine olan ilgi giderek artıyor ve bu alanda farklı şirketler tarafından geliştirilen yapay zeka araçlarının kullanım oranları hızlı bir şekilde yükseliyor. AITools tarafından derlenen verilere göre, bu alanda öne çıkan nokta ChatGPT’nin liderlik koltuğunda oturduğu. OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, piyasaya sunulduğu günden itibaren büyük yankı uyandırmış ve en çok ziyaret edilen yapay zeka aracı olmaya devam ediyor. Çinli DeepSeek’in piyasaya giriş yapmasıyla birlikte ChatGPT’nin aylık ziyaretçi trafiğinde bir düşüş yaşansa da, 4,7 milyar ziyaretçi ile zirvedeki konumunu koruyor.

YAPAY ZEKADA ÖNE ÇIKAN ARAÇLAR

Sadece üretken yapay zekalar değil, geniş kapsamlı yapay zeka uygulamalarının değerlendirildiği listede grafik tasarım platformu Canva, ikinci sırada yer alıyor. Aylık 887 milyon ziyaretçi sayısına ulaşan Canva, ChatGPT’nin oldukça arkasında kalıyor. Google’ın sunduğu çeviri aracı Google Translate ise 595 milyon aylık ziyaretçi ile üçüncü sırada bulunuyor.

DEEPSEEK’İN HIZLI BÜYÜMESİ

ABD merkezli yapay zeka araçlarının ön planda olduğu sektöre güçlü bir giriş yapan Çinli DeepSeek, piyasaya sürüldüğü andan itibaren dikkatleri üzerine çekiyor. Maliyet avantajı ve yüksek performansı ile rakiplerine meydan okuyan DeepSeek, kısa sürede 268 milyon aylık kullanıcıya ulaşarak listeye dördüncü sıradan adım atmayı başardı. Ocak 2025’te kullanıcı sayısında %2.000’den fazla bir artış kaydeden DeepSeek, aynı dönemde ChatGPT’nin ziyaretçi sayısında %2’lik bir düşüşe neden oldu.

POPÜLER YAPAY ZEKA ARAÇLARI

Listeye göz atıldığında, DeepSeek’in yanı sıra Character.AI (226 milyon ziyaretçi), JanitorAI (200 milyon ziyaretçi) ve Perplexity (133 milyon ziyaretçi) da dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Google’ın geliştirdiği ve ChatGPT’nin önemli rakiplerinden biri olarak görülen Gemini, beklentilerin altında kalarak 8. sırada kendine yer buldu. 118 milyon aylık ziyaretçiye sahip olan Gemini, Ocak 2025’te %9’dan fazla kullanıcı kaybı yaşadı. Listenin sonuna doğru ise Remove.bg (112 milyon ziyaretçi) ve Claude (105 milyon ziyaretçi) yer alıyor.

ABD VE ÇİN ARASINDA REKABET

DeepSeek’in hızlı bir çıkış yapması, yapay zeka alanında ABD ve Çin arasındaki rekabeti daha da alevlendiriyor. En çok ziyaret edilen ilk 10 yapay zeka aracının 7’sinin ABD merkezli olması dikkat çekiyor, Çin ise yalnızca DeepSeek ile listeye girebiliyor. Ancak DeepSeek, en hızlı büyüyen yapay zeka aracı unvanını elde ederek, gelecekte ABD’li rakiplerine ciddi bir meydan okuma yapabileceğini gösteriyor.