“ChatGPT’ye Web Arama Özelliği Eklendi”

YENİ WEB ARAMA ÖZELLİĞİ

OpenAI tarafından yapılan açıklamayla, artık ChatGPT’nin webde arama yapma yeteneğinin daha işlevsel hale geldiği ifade ediliyor. Önceden hızlı yanıt almak için bir arama motoruna gitmek gerektiği vurgulanan açıklamada, ChatGPT’den elde edilen sonuçların, ilgili kaynaklara bağlantılar içereceği kaydediliyor. Bu yenilik sayesinde, kullanıcılar sorulan soruya göre web üzerinde arama yapma imkanına sahip olabiliyor veya webde arama simgesine tıklayarak manuel arama gerçekleştirme seçeneğini tercih edebiliyor.

KULLANIM ALANLARI VE KİMLERİN ERİŞİMİ

Ayrıca, bu arama özelliğin chatgpt.com’un yanı sıra masaüstü ve mobil uygulamalarda da aktif olacağı belirtiliyor. Tüm ChatGPT Plus ve Team kullanıcıları ile SearchGPT bekleme listesi kullanıcılarının bugünden itibaren yeni özelliğe erişebilecekleri bildiriliyor. Açıklamada, “SearchGPT” özelliğinin ilerleyen aylarda ücretsiz sürüm kullanıcılarına da açılacağı vurgulanıyor.

ORTAKLIK VE GÜNCEL BİLGİLER

Son olarak, hava durumu, borsa, spor, haberler ve haritalar gibi kategoriler için güncel bilgiler ve görseller sunabilmek amacıyla haber ve veri sağlayıcılarıyla ortaklık yapıldığı belirtiliyor. Bu sayede, sohbetlerin artık kaynaklara bağlantılar içereceği ifade ediliyor.