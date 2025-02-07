Chery 2025 İlk WCWL Etkinliğini Düzenledi

KÜRESELLEŞME STRATEJİSİNDE YENİ BİR DÖNEM

Markanın küreselleşme stratejisinde kritik bir kilometre taşı olarak öne çıkan WCWL, 2025 yılıyla yeni bir sayfa açtı ve Ankara Kullanıcı Günü etkinliğini gerçekleştirdi. Kullanıcılarla bir araya gelen Chery Türkiye, 2025 yılında “Chery ile Sevgi ile” felsefesiyle daha fazla Chery kullanıcısına sevgi ve daha iyi bir yaşam sunmayı hedefliyor. Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden biri olan Chery, yenilikçi ürünleri ve yüksek kalite anlayışının yanı sıra, kullanıcıların hayatına dokunan etkinlikleriyle de dikkat çekmeye devam ediyor.

KULLANICILARLA ETKİLEŞİM VE ETKİNLİKLER

Küresel bir otomobil şirketi olarak her zaman kullanıcısını ön planda tutan Chery, bu doğrultuda hayata geçirdiği WCWL (Chery ile Sevgi ile) kullanıcı markasıyla dünya genelinde büyük etkinlikler düzenliyor. Böylelikle Chery, Türkiye’de 2023 yılındaki lansmanından bu yana yalnızca kaliteli araçlarıyla değil, aynı zamanda WCWL kullanıcı markası ve kullanıcılarına olan ilgisiyle de dikkat çekmeye devam ediyor. Chery ailesinin yaklaşık 100 üyesi etkinliğe katılım sağladı. Chery’nin global alt markası WCWL, zengin tarihi ve dinamik nüfusu ile enerji dolu Türkiye’de adeta parıltısını gösteriyor.

ANKARA KULLANICI GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Chery Türkiye, 2025 yılını karşılarken daha fazla Türk kullanıcıya sevgi ve sıcaklık ulaştırmayı ve güçlü bir Chery topluluğu oluşturmayı hedefliyor. Şirketin kullanıcı etkinlikleri, “Chery ile Sevgi ile” yaklaşımının önemli bir parçası. Chery, lansmanından itibaren Türkiye’nin farklı noktalarında WCWL ev sahipliğinde birçok etkinlik düzenleyerek kullanıcılarla keyifli anlar paylaştı. 2025 ile birlikte yeni bir sayfa açan WCWL, ilk kullanıcı etkinliği olan Ankara Kullanıcı Günü’nü geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin başkenti Ankara’da gerçekleştirdi. Chery Türkiye, kullanıcılarla etkileşime geçerek markanın onlara olan sıcak bağını aktardı.

EĞLENCELİ DAKİKALAR VE HEDİYELER

100’e yakın araç kullanıcısı ve ailesinin davet edildiği etkinlik, Ankara şehir merkezinin biraz dışında bulunan Ayone Çiftliği’nde gerçekleştirildi. Katılımcılar, keyifli bir brunch eşliğinde, Chery yetkilileri tarafından düzenlenen araç kokusu yapımı veya ahşap oyuncak boyama gibi interaktif oyun seanslarına katıldı. Bu sayede her araç kullanıcısı, ailesi ve çocukları için ilgi çekici bir deneyim yaşadı. Etkinliğin özenli organizasyonu, katılımcıların aileleri ve arkadaşlarıyla keyifli bir gün geçirmelerini sağladı. Ayrıca, Chery kullanıcılarına teşekkür etmek amacıyla sürpriz hediyeler içeren özel bir çekiliş de yapıldı. Tüm katılımcılar, etkinlik sonunda aileleri ve arkadaşları ile bu keyifli anları fotoğraflamak üzere WCWL fotoğraf kartlarını kullandılar.

TÜRKİYE’DE GÜÇLÜ BİR TEMEL KURMAK

Türkiye, Chery’nin global stratejisinde büyük bir önem taşıyor ve Chery International için önemli bir pazar olarak dikkat çekiyor. Chery Türkiye, WCWL kullanıcı etkinliği sayesinde kullanıcılara pozitif bir mesaj verdi ve minnettarlığını dile getirdi. 2025’i yeni bir başlangıç olarak değerlendiren Chery, Türk kullanıcılarla daha sık bir araya gelerek daha iyi bir Chery markası oluşturmayı ve Türkiye’de uzun vadeli bir temeli sağlamlaştırmayı hedefliyor. Chery’nin global kullanıcı markası WCWL, şirketin dünya genelinde oluşturduğu önemli kullanıcı hizmetleri sistemi olarak belirginlik kazanıyor. Türkiye, Güney Afrika, Avustralya ve Malezya gibi birçok ülkeyi kapsayan WCWL, Chery’nin Türkiye lansmanı ile birlikte 2023 yılından itibaren Türkiye’de de etkinliklerine start verdi. Şirket, Türk kullanıcılarına daha iyi bir yaşam sunmayı ve kullanıcı etkinlikleri yoluyla sevgi ve sıcaklık ulaştırmayı hedefliyor.