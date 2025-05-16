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Chery 300 Bin TL İndirim Yaptı

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CHERY’NİN UYGUN FİYATLARI İLE DİKKAT ÇEKMESİ

Otomobil pazarında adını duyuran Chery, uygun fiyatlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Chery Türkiye, sunduğu avantajlarla müşteri kitlesini önemli oranda genişletiyor. Halihazırda birçok otomobil üreticisi farklı modellerinde çeşitli indirimler yapıyor. Bunlar arasında öne çıkan isim ise Chery.

CHERY’NİN SUNDUĞU FIRSATLAR

Chery, genel olarak müşterilerine birçok fırsat sunuyor. Bilindiği üzere, markanın Türkiye pazarında 3 SUV modeli bulunuyor. Yakın zamanda bu modellere yenilerinin eklenmesi bekleniyor. Ancak şu an için satışta olan modeller Omoda 5, Tiggo 7 ve Tiggo 8 olarak öne çıkıyor. Önümüzdeki süreçte daha uygun fiyatlarla satışa sunulacak olan Tiggo 5’in de Türkiye pazarına girmesi planlanıyor.

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