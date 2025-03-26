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Chery Samsun’a Yatırım Yapıyor

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YATIRIMCILARA TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çin merkezli otomotiv şirketi Chery’nin Samsun’da yıllık 200 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak yeni tesisinin yatırımı için şirketin temsilcilerine teşekkür belgesi sundu. Türkiye’nin 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi tanıtım programının ardından, Türkiye’ye yatırım yapan firmalara teşekkür belgeleri verildi.

Samsun’da kurulacak olan tesiste, “Chery paydaşlara” yeni nesil elektrikli araçlar ve bu araçların parçalarının üretileceği ayrıca projenin Ar-Ge merkezi barındıracağı ifade edildi. Yatırımın toplamda 1 milyar dolar olması planlanırken, tesiste 5 bin kişiye istihdam sağlanmasının hedeflendiği belirtildi. Ancak, şirket temsilcileri konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

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