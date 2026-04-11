Chery Tiggo 7L Resmi Olarak Tanıtıldı

Chery, SUV segmentindeki ürün yelpazesini genişleterek Tiggo 7 ailesinin yeni üyeleri olan daha büyük Tiggo 7L ve makyajlı Tiggo 7 modellerini tanıttı.

YENİ MODELİN ÖZELLİKLERİ

Bu iki araç arasındaki temel farklar, boyut, konumlandırma ve motor seçenekleri olarak belirlendi. Tiggo 7L serinin üst segmentinde yer alırken, 4655 milimetre uzunluğuyla ve 2720 milimetre dingil mesafesi ile standart modele kıyasla daha geniş bir iç hacim sunuyor.

Tiggo 7L’nin kabininde, Snapdragon 8155 işlemci ile desteklenen 15,6 inçlik merkezi ekran ve 10,25 inçlik dijital gösterge paneli mevcut. Ayrıca, 7 hava yastığı ve L2 otonom sürüş asistanlarıyla donatılan bu model, 1.5T ve 1.6T motor seçenekleri ile geliyor. Bu daha büyük ve donanımlı modelin sınırlı süreli başlangıç fiyatı ise yaklaşık 10 bin 900 dolar olarak belirlendi.

STANDART TİGGO 7

Ailenin daha kompakt versiyonu olan standart Tiggo 7 ise 24,6 inçlik kavisli ekranı ve 9 bin 650 dolardan başlayan fiyatıyla giriş seviyesi SUV pazarında dikkat çekiyor. Bununla birlikte, şirket, 2026 yılı başında motorun stop etmesine sebep olabilecek bir kablo demeti sorunu nedeniyle 1.108 adet Tiggo 7 modelini geri çağırmış ve gerekli onarımları tamamlamıştı.