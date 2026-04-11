Chery Tiggo 7L Resmi Olarak Tanıtıldı

Chery, SUV segmentindeki ürün yelpazesini genişleterek Tiggo 7 ailesinin yeni üyeleri olan daha büyük Tiggo 7L ve makyajlı Tiggo 7 modellerini tanıttı.

YENİ MODELİN ÖZELLİKLERİ

Bu iki araç arasındaki temel farklar, boyut, konumlandırma ve motor seçenekleri olarak belirlendi. Tiggo 7L serinin üst segmentinde yer alırken, 4655 milimetre uzunluğuyla ve 2720 milimetre dingil mesafesi ile standart modele kıyasla daha geniş bir iç hacim sunuyor.

Tiggo 7L’nin kabininde, Snapdragon 8155 işlemci ile desteklenen 15,6 inçlik merkezi ekran ve 10,25 inçlik dijital gösterge paneli mevcut. Ayrıca, 7 hava yastığı ve L2 otonom sürüş asistanlarıyla donatılan bu model, 1.5T ve 1.6T motor seçenekleri ile geliyor. Bu daha büyük ve donanımlı modelin sınırlı süreli başlangıç fiyatı ise yaklaşık 10 bin 900 dolar olarak belirlendi.

STANDART TİGGO 7

Ailenin daha kompakt versiyonu olan standart Tiggo 7 ise 24,6 inçlik kavisli ekranı ve 9 bin 650 dolardan başlayan fiyatıyla giriş seviyesi SUV pazarında dikkat çekiyor. Bununla birlikte, şirket, 2026 yılı başında motorun stop etmesine sebep olabilecek bir kablo demeti sorunu nedeniyle 1.108 adet Tiggo 7 modelini geri çağırmış ve gerekli onarımları tamamlamıştı.

Gündem

Avustralya’da Arda Güler Tedirginliği Yükseliyor

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki rakibi Avustralya, Arda Güler'i Maradona'ya benzeterek, oyuncunun büyük bir ilgi ve saygı gördüğünü vurguladı.
Gündem

Orkun Kökçü Beşiktaş’ta Fırtına Gibi Esiyor

Orkun Kökçü, Beşiktaş'ta son 12 maçında 8 gol atıp 4 asist yaparak toplamda 12 gole katkıda bulundu.
Gündem

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti’nin Sözleşmesi Uzatıldı

Juventus, teknik direktör Luciano Spalletti ile mevcut sözleşmesini uzatarak onunla uzun vadeli bir işbirliği sağlamış oldu.
Gündem

Hull City Kaleci Antrenörü Erbil Bozkurt’un Başarı Hikayesi

Hull City kaleci antrenörü Erbil Bozkurt, Uğurcan Çakır'ın performansını övdü ve milli kalecinin dünyanın en iyi 10 kalecisi arasında yer aldığını vurguladı.
Gündem

Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino’yu Ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile heyetini resmi olarak ağırladı. Görüşmenin detayları ise henüz paylaşılmadı.