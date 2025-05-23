Chery Türkiye İndirim Kampanyası Başlattı

ÇOK SATILAN SUV MODELLERİ

Chery Türkiye, özellikle SUV segmentinde dikkat çekici bir başarı elde ediyor. Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro ve Omoda 5 modelleri, adeta tüketicilerin gözde tercihi haline geldi. Bu araçlar, Türkiye’ye ilk tanıtıldığında büyük bir ilgiyle karşılandı. Bu ilginin en önemli nedeni ise Chery Türkiye’nin uygun fiyat politikasıydı.

FİYATLARDAKİ ARTISLAR VE İLİŞKİLERİ

Ancak son birkaç ay içerisinde, Chery Türkiye de rakiplerine paralel şekilde fiyat artışları gerçekleştirdi. Bu zamlar, Chery almayı düşünenleri biraz hayal kırıklığına uğrattı. Ancak bu durumu fazla da kaygılandırmamak gerekiyor. Çünkü görünüşteki zamlar, aslında tamamıyla gerçekçi değil. Şu anda Chery’nin resmi web sitesine girdiğinizde, fiyatların genellikle 2 milyon TL’nin üzerinde olduğunu göreceksiniz. Ancak bu fiyatlar, aslında büyük oranda köpükten oluşuyor.

KÖPÜK FİYAT NEDİR?

Peki, “köpük fiyat” ne anlama geliyor? Bu terim, fiyatların piyasada gerçek değerini yansıtmadığını ve belirli bir aşamada düşebileceğini ifade ediyor. Chery’nin fiyat stratejisi incelendiğinde, bu durumun daha çok pazarlama taktiği ile ilgili olduğu görülüyor.