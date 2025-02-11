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CHP Adayını Belirleyecek: Tarih Belli Oldu

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CUMHURBAŞKANI ADAYI BELİRLEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

CHP’de cumhurbaşkanı adayının seçimi üzerine olan süreç sürüyor. Parti, adayını belirlemek amacıyla ön seçim gerçekleştirme kararı aldı ve bu seçimin tarihi kesinleşti. CHP üyeleri, 23 Mart Pazar günü, partinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere oy kullanmak için sandık başına gidecek.

CHP’de geçtiğimiz pazar günü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir araya gelerek görüşmelerde bulundu.

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