CHP Başkan Yardımcısı Batman’da Bayıldı

SON DAKİKA GELİŞMESİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Batman’da gerçekleştirdiği bir basın toplantısının ardından baygınlık yaşıyor.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİLER

Zeybek’in sağlık durumu ile ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşılamadı. Olaydan sonra sağlık ekipleri hemen müdahale etti. Yüksek tansiyon veya başka bir sağlık sorunu sebebiyle baygınlık geçirmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

KAMUOYU AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Konu hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Gökhan Zeybek’in durumunu takip eden sağlık birimlerinden gelecekte yapılacak açıklama ile ilgili bilgi verilmesi bekleniyor. Olay, partinin gündeminde önemli bir yer tutuyor ve gelişmeler yakından izleniyor.