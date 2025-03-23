CHP Cumhurbaşkanlığı Ön Seçimi Başladı

CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NİN ÖN SEÇİMİ BUGÜN GERÇEKLEŞİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olarak yer aldığı cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimini gerçekleştiriyor. Oy verme işlemi saat 08.00’de başladı ve 81 il ile 973 ilçede kurulan 5 bin 600 sandıkta saat 17.00’ye kadar devam edecek. Ayrıca parti üyeleri dışında resmen üye olmayan vatandaşlar da “Dayanışma Sandığı” ile bu sürece katılabiliyor. Oy kullanma yerleri ise “onsecim.chp.org.tr” adresinden öğrenilebiliyor.

SANDIKLARIN KONUMLANDIRILMASI

Sandıklar, Ankara’da 25, İstanbul’da 39, İzmir’de 30 ilçede kurularak, ilçe başkanlıkları, belediye sosyal tesisleri, pazar yerleri, kahvehaneler, düğün salonları ve spor salonları gibi halkın kolayca ulaşabileceği noktalara konumlandırıldı. Bu düzenleme, vatandaşların oy kullanma işlemini rahatça gerçekleştirmelerini sağlıyor.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN DAVET GELDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı açıklamada, ön seçimde toplam dayanışma sandığı sayısının 5 bin 960 olduğunu duyurdu. Kendisinin Saraçhane’de kurulacak sandıkta oy kullanacağını belirten Özel, İstanbulluları oylarını kullandıktan sonra Saraçhane’ye davet etti. “Günün belli saatlerinde sandıkların başında genel başkan olarak görev yapacağım” diyen Özel, İmamoğlu’na destek için bir dayanışma çağrısında bulundu. Saraçhane, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestoların merkezi durumuna gelmişti.