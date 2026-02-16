CHP Davasındaki Mutlak Butlan İddiası Gündemde

CHP’DE YENİ DAVA GELİŞMESİ

CHP’de yürütülen mutlak butlan davasında yeni bir gelişme gündeme geldi. 2023 yılında yapılan ve Özgür Özel’in genel başkan olarak seçildiği kurultayla ilgili açılan davayla ilgili çarpıcı bir iddia gün yüzüne çıktı.

MUTLAK BUTLAN KARARI YOLDA

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, davanın Ramazan Bayramı sonrasında sonuçlanacağını ve mutlak butlan kararı çıkacağını belirtti. Atik, canlı yayında yaptığı açıklamada, “ya Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevine getirileceğini ya da bir geçici heyet atanarak CHP yönetiminin değiştirileceğini” ifade etti.