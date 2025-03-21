CHP, Dayanışma Sandıklarını Devreye Sokuyor

İMAMOĞLU’NA DESTEK İÇİN YENİ UYGULAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) cumhurbaşkanı adayını belirlemek için gerçekleştireceği önseçimi tüm yurttaşlara açma kararı aldı. Bu kapsamda, önseçim sandığının yanı sıra “Dayanışma Sandıkları” da kurulacak. Partinin il ve ilçe başkanlıklarına giden, CHP üyesi olmayan vatandaşlar da İmamoğlu’na destek verebilecek.

ÖNSEÇİM SANDIĞI VE GÜNDEM

CHP, Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olduğu cumhurbaşkanlığı önseçimini bu pazar günü yapacak. Oy verme işlemi gerçek bir genel seçimdeki gibi sabah 8’de başlayıp, akşam 5’te sona erecek. Önseçim için CHP’ye yarın akşam saat 17.00’ye kadar üye olan her birey, partinin önseçim sandığında oy kullanma hakkına sahip olacak. Üye olmayanlar ise önseçim sandığının yanında bulunan “Dayanışma Sandığı” aracılığıyla katılım sağlayabilecek.