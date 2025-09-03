CHP’de Hesaplar Karıştı, Yeni Denklem

SİYASİ TANSİYON YÜKSELİYOR

CHP’de 15 Eylül’de gerçekleştirilecek olan Büyük Kurultay öncesi siyasi ortamda gerginlik artıyor. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi’nin aktardığı bilgilere göre, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasının ardından Gürsel Tekin yeni il başkanı olarak atandı. Tekin’in görevi kabul edip etmemesiyle birlikte, kurultay sürecine dair mahkeme kararı hakkında yeni bir dönemin kapıları açıldı. Selvi, “CHP’de hesaplar karıştı. Yeni bir denklem ortaya çıktı” diyerek, bu sürecin yalnızca bir görev değişikliği olmadığını, aynı zamanda parti içindeki dengeleri yeniden şekillendiren bir adım olduğunu belirtti.

DELEGELERE YAPILAN İDDİALAR

Kurultay delegelerine yönelik en dikkat çekici iddialar gündeme geldi. CHP yönetiminin bu iddialara karşı tepkisi büyük oldu. Genel Başkan Özgür Özel, iktidarı sürece müdahale etmekle suçlayarak, mahkeme kararını kabul etmeyeceklerini ve eylem gerçekleştireceklerini dile getirdi. Tüm gözler şimdi 15 Eylül’de yapılması planlanan kurultayda çıkacak nihai karar üzerinde yoğunlaşmış durumda.