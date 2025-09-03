CHP’de İddialar Artıyor: Delegelere Para

SİYASİ TANSİYON ARTIYOR

CHP’de 15 Eylül’de gerçekleştirilecek Büyük Kurultay öncesi siyasi ortamda hareketlilik yaşanıyor. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi’nin haberine göre, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasının ardından Gürsel Tekin, yeni il başkanı olarak atandı. Tekin’in görevi kabul etmesiyle birlikte, kurultay süreciyle ilgili mahkeme kararına ışık tutacak yeni bir dönem başlamış oldu. Selvi, “CHP’de hesaplar karıştı. Yeni bir denklem ortaya çıktı” diyerek, bu gelişmenin yalnızca bir görev değişimi değil, aynı zamanda parti içindeki dengeleri yeniden oluşturan önemli bir adım olduğuna dikkat çekti.

DELEGELERE YÖNELİK İDDİALAR GÜNDEME GELDİ

Mahkeme kararını açanların aynı zamanda CHP’li olması, tartışmayı daha da derinleştiriyor. Söz konusu dönemde kurultay delegelerine yönelik bazı çarpıcı iddialar gündeme geldi. CHP Yönetimi’nden ise bu duruma karşı sert bir tepki var. Genel Başkan Özgür Özel, iktidarın bu sürece müdahale ettiğini öne sürerken, kararı tanımayacaklarını ve eylem yapmayı planladıklarını açıkladı. Ancak şu an gözler 15 Eylül’de yapılacak kurultayda çıkacak nihai karara odaklanmış durumda.