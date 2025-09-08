CHP’de İstanbul Kargaşası Sürüyor!

İSTANBUL İL KONGRESİ’NİN İPTALİ SONRASI GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILDI

Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki İstanbul İl Kongresi’nin mahkeme kararıyla iptal edilmesi sonrasında görevlendirilen Gürsel Tekin’in CHP binasına gideceğine dair açıklama yapması üzerine, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda toplanma çağrısı yapıldı. Bu gelişme ile birlikte, dün akşamdan itibaren bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. İstanbul Valiliği’nin kararı doğrultusunda Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde gösteri ve yürüyüşler yasaklandı.

GÜRSEL TEKİN: BİZ KAYYUM DEĞİLİZ

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının önünde basın toplantısı düzenleyen Gürsel Tekin, “Biz kayyum değiliz. Kayyum Esenyurt’ta.” şeklinde konuştu. Tekin, “Biz çağrı heyetiyiz, kayyum belediyelerimizde. Birileri CHP’yi parçalamak isteyebilir. Hiçbir CHP’li arkadaşımızın bizim tarafsızlığımızla ilgili en ufak bir kuşkusu olmaz.” dedi. Açıklama sırasında Tekin’e yönelik bir su şişesi fırlatılarak saldırı girişiminde bulunuldu. Tekin bu durumu, “Hiç sorun değil isterlerse kurşun atsınlar.” ifadesiyle değerlendirerek, “Kamuoyunun dikkatle bizi dinlemesini arzu ediyorum. Ben ve heyetteki arkadaşlarımız bugüne kadar yaşanan sorunun hiçbir parçasında yokuz.” şeklinde devam etti.

POLİS EŞLİĞİNDE BİNA GİRİŞİ

Tekin, daha sonra polis eşliğinde CHP il binasına giriş yaptı. Giriş sırasında partililerin yoğun protestolarıyla karşılaşan Tekin, bu durum nedeniyle ortam kısa süreli karıştı ve zaman zaman polis biber gazı kullandı.

ÖZGÜR ÇELİK: HALKIMIZIN EVİNİ KORUYACAĞIZ

Valiliğin yasak kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medyada makam odasından bir fotoğraf paylaşarak, “CHP halktır. Halkımızın evini koruyacağız. Görevimizin başındayız.” dedi. Çelik, İstanbul Valisi Davut Gül’ün yasak kararına ilişkin paylaşımını alıntılayarak, “Üyelerimizin kendi evlerine gelmesinin engellenmesi suçtur.” şeklinde vurguladı.

YOLLAR KAPATILDI, GERGİNLİK YAŞANDI

Valiliğin çıkardığı yasak sonrası CHP binası çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Bölgede çok sayıda polis konuşlandırıldı ve bazı yollar trafiğe kapatıldı. Bu süreçte partililer ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı ve partililerin bölgedeki bekleyişi devam etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının “ablukaya” alınmasına müsaade etmeyeceklerini belirtti.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mahkeme kararlarının yok sayılamayacağını belirtip, “Sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.” dedi.

ÖZEL’DEN YERLİKAYA’YA TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı son açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partililerin baba evidir, evimizi ablukaya almak haneye tecavüzdür.” ifadelerini kullanarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya tepki gösterdi. CHP lideri, polisin parti binası önünden çekilmesini isterken, “Ben kimsenin burnu kanamasın diye üstüme düşeni yapıyorum, siz de yapın.” dedi. Özel, Cumhuriyet Halk Partisi’ne yapılan saldırının Cumhuriyet’e yapılan bir saldırı olduğunu akıllarda tutarak, “Korkmuyoruz. Teslim olmuyoruz, olmayacağız.” şeklinde vurgu yaptı.

GÜRSEL TEKİN: BABAM OCAĞINA AÇIK OLUR

Gürsel Tekin, CHP binasına gitmeye kararlı olduğunu yineleyerek, Sabah gazetesinden Yavuz Donat’a, “İstanbul il başkanı olarak 3,5 yıl görev yaptım. Partiye ilk adımı 17 yaşında attım. Baba ocağının kapısı evladına açık olur.” dedi. Tekin, “Gideceğiz ve mütevazı bir şekilde kucaklaşacağız. Özgür Özel’den randevu istedim dönüş yapmadı.” ifadeleriyle durumunu belirtti.