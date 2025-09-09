CHP’de İstifa Süreci Devam Ediyor

CHP’DE DEVAM EDEN DEĞİŞİM

CHP içerisinde değişimler devam ediyor. Beykoz Belediyesi’nin CHP’li Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Gürzel, bu durumu sosyal medya hesabı aracılığıyla kamuoyuna iletti. Açıklamasında, “Bana yönetilen asılsız suçlamalar, iftiralar, psikolojik şiddete varan baskılar tahammül sınırımın üstüne çıkmış durumdadır.” ifadelerine yer verdi.

YALNIZLIĞA DİKKAT ÇEKTİ

Gürzel, partisinin kendisini yalnız bıraktığını vurguladı ve CHP çatısı altında faydalı hizmetler sunmasının mümkün olmayacağını dile getirdi. Bu süreçte yaşadığı güçlüklere dikkat çekerken, parti yönetimi ile arasında bir mesafe oluştuğunu belirtti. Özlem Vural Gürzel’in sosyal medya paylaşımı ise dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı.