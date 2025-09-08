CHP’de Kaos Devam Ediyor! Kılıçdaroğlu Gelmedi

CHP’DE SİYASİ KAOS YAŞANIYOR

CHP içerisinde ciddi bir kaos dönemi yaşanıyor. Şaibeli kurultay sürecinin ardından davalar sonuçlanmaya başladı. 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetim, tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanması ile birlikte partideki kaos daha da derinleşti. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yeni yönetim arasında bir çatışma ortamı oluştu.

İSTANBUL’DA GÜNDEM TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Gürsel Tekin’in ‘İl başkanlığına geliyorum’ açıklaması ile İstanbul’da partinin durumu gergin bir hal alırken, Ankara’da ise CHP’nin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri yapılıyordu. Bugün İstanbul İl Binası önünde tansiyon yükselirken, Ankara’daki etkinlikte CHP Parti Örgüt Temsilcileri Meclisi toplantısı gerçekleşti.

KILIÇDAROĞLU TOPLANTIYA KATILMADI

Toplantının açılış konuşmasını yapmak üzere sahneye çıkan Özel, partililere hitap ederken Kemal Kılıçdaroğlu için ayrılan koltuğun boş olması dikkat çekti. Özel, geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu’nu arayarak kendisini davet ettiğini belirtti. “Üç gün önce görüştüm. 8 Eylül’de örgüt temsilcileri meclisi var. Kemal Bey oranın doğal üyesi, tüzükten dolayı önceki genel başkanlar üyedir. Hem onu hatırlattım. Böyle bir olanak var. Böyle bir toplantı var ve doğal üyesiniz. Benim davet etmem uygun olur diye ben davet ediyorum” ifadelerini kullandı.