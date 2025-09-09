Gündem

CHP’de Kriz Devam Ediyor! Özlem Vural Gürzel İstifa Etti

CHP’DE DEVAM EDEN İSTİFALAR

Beykoz Belediyesi’nin CHP’li Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, partisinden istifa etti. Gürzel, bu durumu sosyal medya hesabı aracılığıyla duyururken, maruz kaldığı hakaretler ve cinsiyetçi söylemlerden bahsetti. “Bana yönetilen asılsız suçlamalar, iftiralar, psikolojik şiddete varan baskılar tahammül sınırımın üstüne çıkmış durumdadır.” ifadelerini kullandı.

YALNIZ BIRAKILDIĞINI AÇIKLADI

Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, partisinin kendisini yalnız bıraktığını vurgulayarak CHP altında faydalı hizmetler sunma imkanının kalmadığını belirtti. Gürzel’in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım, partinin mevcut durumunu gözler önüne seriyor.

Gündem

Trabzonspor, Fenerbahçe’yi yenmek istiyor

Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı son beş karşılaşmada galip gelemedi; son zaferini 4 Kasım 2023'te Fenerbahçe'ye karşı elde etti.
Gündem

İspanya, Soykırımı Göz Ardı Etmeyecek

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'e yönelik 9 maddelik yaptırım planını destekleyerek, Gazze konusunda kayıtsız kalanları tarih önünde hesap vereceğini belirtti.

