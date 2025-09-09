CHP’de Kriz Devam Ediyor! Özlem Vural Gürzel İstifa Etti

CHP’DE DEVAM EDEN İSTİFALAR
Beykoz Belediyesi’nin CHP’li Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, partisinden istifa etti. Gürzel, bu durumu sosyal medya hesabı aracılığıyla duyururken, maruz kaldığı hakaretler ve cinsiyetçi söylemlerden bahsetti. “Bana yönetilen asılsız suçlamalar, iftiralar, psikolojik şiddete varan baskılar tahammül sınırımın üstüne çıkmış durumdadır.” ifadelerini kullandı.
YALNIZ BIRAKILDIĞINI AÇIKLADI
Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, partisinin kendisini yalnız bıraktığını vurgulayarak CHP altında faydalı hizmetler sunma imkanının kalmadığını belirtti. Gürzel’in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım, partinin mevcut durumunu gözler önüne seriyor.