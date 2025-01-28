CHP’de Mansur Yavaş’ın Adaylık Açıklaması

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine dair dikkat çekici açıklamalar yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir dizi görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Özel, “İstanbul’da bir dizi toplantı yaptık. O toplantıda Ekrem (İmamoğlu) başkanla, Mansur (Yavaş) başkanla konuştuk değerlendirdik. Artık bir yeni başlangıca, yeni bir sürecin tarifine hep birlikte hazır olma konusunda mutabakatımız tamdır” şeklinde ifadelerde bulundu. Özel, iki ismin de cumhurbaşkanlığı adaylığına onay verdiğini belirterek, “Duyduğum en büyük memnuniyetlerden birisi, iki demokrasi kahramanının da ‘partim görev verirse’ diye başlayarak kurduğu onurlu cümlelere teşekkür ediyorum” dedi.

MANSUR YAVAŞ’IN DESTEK PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanlığı adaylığına dair tartışmalar sürerken, Özel’in açıklamalarının hemen sonrasında Mansur Yavaş çevresi de gündeme geldi. Yavaş’a yakınlığı ile bilinen Mehmet Bayır, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, “Mansur Yavaş mutlaka Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhurbaşkanı olacaktır. Bu Mansur Başkan’ın Türkiye’ye borcudur. Günü geldiğinde o borcu ödeyecektir” ifadelerini kullandı.