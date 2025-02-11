CHP’de Mansur Yavaş’tan İkili Aday Yöntemi

ÖN SEÇİM SÜRECİNDE YENİ GELİŞMELER

CHP’de cumhurbaşkanı adayı belirlemek amacıyla gerçekleştirilecek ön seçime Mansur Yavaş’ın katılmayacağına dair çıkan iddialar, siyasette önemli bir etki yarattı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, bu iddiaların ardından ikili aday formülünü öne çıkardığı iddia edildi. Bu formüle göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş birlikte aday olacak ve seçimin ikinci turunda daha az oy alan kişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev alacak.

CHP İÇİN STRATEJİK BAĞLAM

Pazar günü gerçekleşen üçlü zirvede, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ön seçimin gerçekleştirilmesi gerektiğini savundu. Mansur Yavaş’ın ise ön seçime karşı olmadığı, ancak zamanlamanın yanlış olduğunu düşündüğü öne sürüldü. Bu yeni strateji, CHP’nin cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik politikalarını yeniden düzenleyebilir ve parti içindeki dengelerin değişmesine yol açabilir. İkili aday formülü, seçmenler için alternatif bir seçenek sunarak seçim sürecini daha hareketli hale getirebilir.

ÇOKLU ADAY ÖNERİSİ

Sözcü’den Başak Kaya’nın aktardığına göre, Mansur Yavaş zirvede çoklu aday önerisini gündeme getirdi. Bu çerçevede, her iki isim de aday olacak ve seçimin ikinci turunda daha az oy alan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev alacak. Yavaş’ın ön seçime katılmama kararı, İmamoğlu’nun tek başına katılacağı bir ön seçimi de ortadan kaldırmış oldu. CHP, Yavaş’ın ikili aday formülünü, İmamoğlu’nun adaylığını açıklama, ön seçim yapıp yapmayacağına ve süreci erteleme konularında değerlendirecek.

PARTİ MECLİSİ TOPLANTISI VE YAVAŞ’IN MESAJLARI

Yavaş’ın bu kararı sonrası toplanan Parti Meclisi ve CHP lideri Özgür Özel’in grup toplantısında vereceği mesajlar, sürece dair netlik kazandıracak. Habere göre, ön seçimin tek bir kriter olmaması gerektiğini savunan Yavaş, anket ve alternatif seçeneklerin de değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Yavaş, “Hepsi bizim partililerimiz, bizim üyelerimiz, verecekleri karara saygımız var ama gündem bu değil. Ön seçim partililer arasında ayrışmaya yol açar. Bunun belirtileri de var” diyerek endişelerini belirtti.