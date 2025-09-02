CHP’de Olağanüstü Hâl Gerçekleşti. Açıklamalar Peş Peşe Geldi

MAHKEME KARARIYLA YENİ GELİŞMELER

CHP’nin 8 Ekim 2023’te yaptığı İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özgür Çelik ve yönetim kurulu ile disiplin kurulu üyelerinin görevden alınmasına karar verdi. 196 delege tedbiren uzaklaştırılırken, mevcut kongre sürecinin durdurulmasına da hükmedildi. Ayrıca Gürsel Tekin, Çelik’in yerine kayyum olarak atandı.

CHP’DEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Yaşanan gelişmelerin ardından CHP, sert bir şekilde karşılık verdi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partinin bu süreçten güçlenerek çıkacağını belirtti ve “Yeni adli yılın başlangıcında bu ülkenin hukukunu, adaletini dünyaya rezil ediyorlar! İstanbul İl Başkanımız ve yönetim kurulumuzun görevden alınarak, 39. Olağan Kurultay sürecimizi sekteye uğratmak büyük acizliktir. Bu karar, demokrasimize yönelik açık bir darbedir! Hukuk yoluyla irademizi gasp etmeye çalışanlara karşı hukuki ve siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz. Örgütümüzün iradesini hiçbir güç gölgeleyemez” dedi.

PARTİ İÇİ TEPKİLER BÜYÜYOR

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ise “Halk iradesi teslim alınamaz. Cumhuriyet Halk Partisi teslim alınamaz. On milyonlarız, omuz omuzayız. Darbecileri yeneceğiz” şeklinde ifadeler kullandı. CHP’nin diğer yöneticileri de tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, “İstanbul kongremize ilişkin verilen kararın hukukla zerre alakası yoktur” derken, Özgür Karabat da “İstanbul’un seçilmiş başkanı Özgür Çelik’tir. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili Türkiye’nin hiçbir yerinde, seçilmediği koltuğa mahkeme kararıyla oturamaz” ifadelerini kullandı.

DEMOCRATİK MÜCADELE VURGUSU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İstanbul İl Kongresi’nin hukuki bir temeli olmayan bir şekilde iptal edildiğini ifade etti. Bulut, “Siyasallaştırılmış yargının bu kararı yok hükmündedir. Siyaseti, adliye koridorlarında dizayn etmek isteyenlere karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu. Gamze Taşcıer, söz konusu durumun sadece CHP’ye değil, demokrasinin kendisine yapılan bir darbe olduğunu vurguladı. Ayrıca, Ulaş Karasu da CHP’nin yargı aracılığıyla yapılan operasyonlara boyun eğmeyeceğini belirtti. “İstanbul İl Örgütümüze ve İl Başkanımız Özgür Çelik’e yönelik karar yok hükmündedir” dedi.

Gökhan Günaydın, “Sizin kumpaslarınız, bizim mücadelemiz bitmez” açıklamasında bulundu. Pınar Uzun Okakın ise İstanbul İl Başkanının görevine yönelik yapılan eleştirilerin haksız olduğunu belirtti ve bu durumu “yargı darbesi” olarak nitelendirdi.