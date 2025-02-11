CHP’de Özel, Ön Seçim Tarihini Açıklayacak

CHP MYK TOPLANTISI VE ÖN SEÇİM YÖNERGESİ

CHP, yaklaşık beş saat süren Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlığında parti genel merkezinde bir araya geldi. İki buçuk saat süren MYK toplantısının merkezinde, CHP’nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim konusu bulunuyordu. Edinilen bilgilere göre, CHP Hukuk ve Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcılığı’nın hazırladığı ve PM toplantısında üzerinde mutabakata varılan ön seçim yönerge taslağı, MYK’da oylandı ve kabul edildi. Yönergede, ön seçim tarihinin de belirlendiği, CHP’nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçimin detayları yer alıyor. Özgür Özel, ön seçim tarihini açıklamayı planlıyor.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN AÇIKLAMALAR

CHP Lideri Özel, bugünkü haftalık grup toplantısında ön seçim tarihinin yanı sıra ön seçime aday olma kriterleri, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile yapılan üçlü görüşme ve CHP’nin erken seçim yol haritasına dair ayrıntılara değinecek. Bu bağlamda, CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, 14 Şubat Cuma günü ön seçim yönergesine dair bir basın toplantısı düzenleyecek. Çiftçi, toplantıda ön seçime dair teknik detaylar, adaylık kriterleri, sandıkların nerelerde ve nasıl kurulacağı gibi konuları basın mensuplarıyla paylaşacak.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ’TAN YORUMLAR

CHP lideri Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde “ön seçim” yapılacağını ve CHP’li 1.6 milyon üyenin adayı belirleyeceğini duyurmuştu. Bu açıklamaya İmamoğlu’ndan destek gelmiş; kararını “Demokratik bir devrim” olarak değerlendirmişti. Habertürk’ten Mahir Kılıç’ın aktardığına göre, Yavaş’ın yakınındaki kişiler, “ön seçim” yöntemini uygun bulmadıklarını, Cumhurbaşkanı adayının sadece CHP’li üyeler tarafından seçilmeyeceğini, kamuoyunun farklı kesimlerinin de oy kullanacağını ifade etmişlerdi. Yavaş ise seçimin henüz yakın bir tarihte olmadığını belirterek “Aday belirlemek için erken” demişti. Özgür Özel ise, “Erken seçimin adayı erken belirlenir” diyerek birliktelik fotoğrafının devam edeceğini vurgulamıştı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ’IN BİR ARAYA GELİŞİ

Son olarak, Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile “Cumhurbaşkanı adayı” konusunu değerlendirmek amacıyla 9 Şubat’ta bir araya geldi. Özel, yaklaşık üç saat süren buluşmadan bir fotoğraf paylaşarak sosyal medya hesabında, “Birlikteyiz. Hep birlikte olacağız. Hep beraber kazanacağız. Türkiye kazanacak” mesajını yazmıştı.