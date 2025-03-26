CHP’den Erdoğan’a Sert Cevap: Kalibren Yetmez

CHP’DEN ERDOĞAN’A SERT YANIT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti grup toplantısındaki açıklamalarına Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) yanıt gecikmedi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM’de gerçekleştirdiği basın toplantısında Erdoğan’ın CHP’ye yönelik bir operasyon hazırlığında bulunduğunu iddia etti ve “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisine dokunmak sizin haddiniz de hakkınız da değil” sözleriyle net bir uyarıda bulundu.

ERDOĞAN’IN ÇELİŞKİLERİ

Emir, Erdoğan’ın konuşmasında çelişkiler barındırdığını savundu. Cumhurbaşkanı’nın “Yolsuzluk soruşturmasında belgeleri CHP’liler getirdi, yargı görevini yapsın” biçimindeki ifadesini hatırlatan Emir, “Peki, turpları nereden biliyorsun? ‘Turpun büyüğü heybede’ dedin, şimdi ‘daha büyüğü geliyor’ diyorsun. Dosyalarla, delillerle ilgin olmaması gerekirken, her şeyi biliyor ve savcılara talimat veriyorsun. Bunu itiraf ediyorsun” diye ekledi. Erdoğan’ın yürütme başkanı olarak yargıya müdahale ettiğini belirten Emir, “Hukuka saygın olsa ‘Beni bunlara bulaştırmayın’ dersin, ama sen dosyaların içindesin” ifadelerini kullandı.

CHP’YE OPERASYON YAAPMA CÜRETİ

Emir, Erdoğan’ın konuşmasının CHP’ye yönelik bir operasyon mesajı verdiğini ifade ederek, “Anlıyoruz ki Cumhurbaşkanı, CHP’ye operasyon hazırlığı yapıyor. Kuvayımilliye’den köklerini alan, savaş meydanlarında kurulmuş Atatürk’ün partisine operasyon çekme cesareti göstereceğini söylüyor. Senin ona gücün, kalibren yetmez!” şeklinde konuştu. CHP’nin kongre sürecinde iradesini sergileyeceğini vurgulayan Emir, “1300 delegemiz baskılara rağmen Türkiye’ye ve sana kararlılığını gösterecek. Partimize oynamayın” dedi.

MEZAR TEHDİDİ KABALIK

Emir ayrıca, Erdoğan’ın CHP lideri Özgür Özel’e karşı kullandığı “mezar” ifadelerini de eleştirdi. “Herkes fani, hepimizin bir mezarı olacak. Sen ‘Ömrüm yettiği kadar Cumhurbaşkanı olacağım’ diyorsun, demek ki niyetin ölünceye kadar koltukta kalmak. Özgür Özel’in mezar taşını kırmakla tehdit ediyorsun, bunlar normal bir konuşmada bile söylenmeyecek kaba ve ağır sözler” dedi. Erdoğan’ın üslubunu “tehditkâr” olarak tarif eden Emir, bu tür sözlerin siyasi nezakete uygun düşmediğini söyledi.