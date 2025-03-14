CHP’den Google’a Eleştiri Açıklaması Geldi

CHP’DEN GOOGLE’A TEPKİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman’ın ardından, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut’tan da Google’a tepki geldi. Bulut, “Ülkemizde internet haber sitelerinin ekonomik olarak ayakta kalabilmesi için desteklenmesi gerektiği ve yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğu açıktır” dedi.

BAĞIMSIZ MEDYA ZOR DURUMDA

Burhanettin Bulut, TBMM Başkanlığına sunduğu Meclis Araştırma Önergesinde, Türkiye’de bağımsız ve özgür gazeteciliğin birçok baskı ve ekonomik güçlük nedeniyle her geçen gün daha fazla zorlaştığını ifade etti. Hali hazırda zor şartlar altında yayın yapan bağımsız medya kuruluşlarının, Google’ın okur trafiğine uyguladığı ambargo nedeniyle kapanma riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Bulut, yerel internet siteleri dahil pek çok mecra için tehlike çanlarının çaldığını belirtti.

TRAFİK AÇISINDAN KRİZ

CHP’li Bulut, “Google’ın ‘Keşfet’ ve ‘Haberler’ araçları üzerinden yönlendirilen okur trafiklerinin yüzde 98’i, çok sayıda haber sitesi için ortadan kaldırılmıştır. Bazı haber sitelerinin “Keşfet” trafiği tamamen sıfırlanırken, Google’ın medya kuruluşlarına yönelik trafik akışını nasıl yönlendirdiği ve hangi kriterleri esas aldığı bilinmemektedir” ifadelerini kullandı. Google’ın algoritma güncellemelerinin, internet haberciliği yapan yayın organlarının trafik kayıplarına yol açtığını vurguladı.

BASIN EMEKÇİLERİ İÇİN ZOR GÜNLER

Reklam gelirlerinin azalması nedeniyle işten çıkarmaların arttığını, birçok basın emekçisinin işsiz kaldığını ve maaşlarını alamadığını belirten Bulut, bu şartlar altında yıllarını mesleğe vermiş emekçilerin asgari ücretle hayatta kalmaya çalıştığını ifade etti. Bunun düşünce ve ifade özgürlüğü için tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini vurgulayan Bulut, “Demokrasinin gelişiminin en önemli unsurlarından biri düşünce ve ifade özgürlüğüdür” dedi.

DESTEK VE YASAL DÜZENLEME TALEBİ

Bulut, “Ülkemizde internet haber sitelerinin ekonomik olarak ayakta kalabilmesi için desteklenmesi gerekir ve yasal düzenlemelere ihtiyaç vardır” diyerek, Meclis Araştırmasının açılması gerektiğini belirtti. Google’ın rekabeti ihlal eden algoritma güncellemelerinin araştırılması gerektiğini vurguladı ve bağımsız mecraların kapanmasını önlemek için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.