chp-den-google-a-sert-tepki

CHP’DEN GOOGLE’A TEPKİ GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman’ın ardından, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut’tan da Google’a bir tepki geldi. Burhanettin Bulut, “Ülkemizde internet haber sitelerinin ekonomik olarak ayakta kalabilmesi için desteklenmesi gerektiği ve yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğu açıktır” diyerek konunun önemine dikkat çekti. TBMM Başkanlığına bir Meclis Araştırma Önergesi sunan Bulut, Türkiye’de bağımsız ve özgür gazeteciliğin, hem iktidarın baskıları hem de ekonomik koşullar nedeniyle her geçen gün zorlaştığını belirtti.

MEDYA KAPANMA TEHDİDİ ALTINDA

Türkiye’de mevcut durumda zor şartlar altında yayın yapan bağımsız medya kuruluşlarının, Google’ın okur trafiğine uyguladığı ambargo nedeniyle kapanma riski ile karşı karşıya olduğunu vurgulayan Bulut, “Ulusal internet sitelerinden yerel internet sitelerine birçok mecra için tehlike çanlarının çaldığını” ifade etti. Bulut, “Google’ın ‘Keşfet’ ve ‘Haberler’ araçları üzerinden yönlendirilen okur trafiklerinin yüzde 98’i, çok sayıda haber sitesi için ortadan kaldırılmıştır” dedi. Bazı haber sitelerinin “Keşfet” trafiğinin tamamen sıfırlanmasıyla birlikte, Google’ın medya kuruluşlarına yönelik trafik akışını nasıl yönlendirdiğinin belirsiz olduğunu aktardı. Ayrıca, Google’ın algoritma güncellemelerinin internet haberciliği yapan yayın organlarının trafik kayıplarına yol açtığını belirtti.

İŞTEN ÇIKARMALAR ARTIYOR

Reklam gelirlerinin azalması sonucu işten çıkarmaların arttığını, birçok basın emekçisinin işsiz kaldığını ve ekonomik kriz ortamında maaşlarını ya da hak ettikleri zamları alamadıklarını ifade eden Bulut, “Asgari ücret ya da çok az üstünde maaşlarla hayatını sürdürmek zorunda kalan emekçiler zor bir durumda” dedi. Düşünce ve ifade özgürlüğünün demokrasinin gelişimi ve korunması açısından önemli bir unsur olduğunu vurgulayan Bulut, “Halkın doğru haber almasını sağlayan, kamuoyunun vicdanı olan, gerçeklere ayna tutan medya ne kadar özgürse, o ülkenin demokrasisi de o kadar güçlüdür” şeklinde konuştu.

YASAL DÜZENLEME ŞART

Bulut, yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunun altını çizerek, “Ülkemizde internet haber sitelerinin ekonomik olarak ayakta kalabilmesi için desteklenmesi gerekiyor” ifadesini kullandı. Ayrıca, Google’ın rekabeti ihlal eden algoritma güncellemeleri nedeniyle internet sitelerinin yaşadığı sorunların araştırılması ve bağımsız mecraların kapanmasını önlemek için gerekli önlemlerin belirlenmesi gerektiğini belirtti. Yazılı, görsel ve dijital basın emekçilerinin yaşadığı ekonomik sıkıntıların tespiti amacıyla bir Meclis Araştırması açılması gerektiğini söyleyerek konuyu kapattı.