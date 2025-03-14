CHP’den Google’a Tepki Açıklaması

CHP’DEN GOOGLE’A TEPKİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman’ın ardından bir tepki daha CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut’tan geldi. Bulut, “Ülkemizde internet haber sitelerinin ekonomik olarak ayakta kalabilmesi için desteklenmesi gerektiği ve yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğu açıktır” dedi. CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bulut, TBMM Başkanlığına sunduğu Meclis Araştırma Önergesi’nde Türkiye’de bağımsız ve özgür gazeteciliğin iktidarın baskıları ve ekonomik koşullar nedeniyle her geçen gün zorlaştığına dikkat çekti. Ayrıca, Türkiye’de zor şartlarda yayın yapan bağımsız medya kuruluşlarının Google’ın okur trafiğine uyguladığı ambargo nedeniyle kapanma tehdidi ile karşı karşıya kaldığını vurguladı.

BAĞIMSIZ MEDYA TEHLİKE ALTINDA

Bulut, “Google’ın ‘Keşfet’ ve ‘Haberler’ araçları üzerinden yönlendirilen okur trafiklerinin yüzde 98’i, çok sayıda haber sitesi için ortadan kaldırılmıştır. Bazı haber sitelerinin ‘Keşfet’ trafiği tamamen sıfırlanırken, Google’ın medya kuruluşlarına yönelik trafik akışını nasıl yönlendirdiği ve bu süreçte hangi kriterleri esas aldığı bilinmemektedir. Google’ın algoritma güncellemeleri, internet haberciliği yapan yayın organlarının trafik kayıplarına neden olmuştur. Basın İlan Kurumu’nun Google algoritmasını baz alması nedeniyle varlığını devam ettirmeleri reklamlara bağlı olan haber sitelerinin reklam gelirleri azalmış, internet siteleri kapanma, küçülme ya da yayın durdurma gibi tehlikelerle karşı karşıya kalmıştır” şeklinde konuştu.

BASIN ÇALIŞANLARI ZOR DURUMDA

Reklam gelirlerinin azalması sonucunda işten çıkarmaların artığını belirten Bulut, birçok basın emekçisinin işsiz kaldığını, maaşlarını ya da hak ettikleri zamları alamadığını ve ekonomik kriz ortamında uzun yıllar mesleği sürdüren emekçilerin asgari ücret ya da az üstünde maaşlarla yaşamlarını devam ettirmek zorunda kaldığını ifade etti. Bulut, “Demokrasinin geliştirilmesinin ve korunmasının en önemli unsurlarından biri düşünce ve ifade özgürlüğüdür. Halkın doğru haber almasını sağlayan, kamuoyunun vicdanı olan medya ne kadar özgürse, o ülkenin demokrasisi de o kadar güçlüdür. Sayıları bir elin parmağını geçmeyen, gazeteciliğin evrensel ilkelerine uygun davranan bağımsız mecraların kapanması, bağımsız ve özgür gazeteciliğin yok olmasına yol açacak, basını tek sesli hale getirecek ve halkın haber alma hakkını elinden alacaktır” dedi.

DESTEK VE DÜZENLEME GEREKİYOR

Bulut, “Ülkemizde internet haber sitelerinin ekonomik olarak ayakta kalabilmesi için desteklenmesi gerektiği ve yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğu açıktır. Google’ın rekabeti ihlal eden, medya bağımsızlığına darbe vuran algoritma güncellemeleri nedeniyle internet sitelerinin yaşadığı sorunların araştırılması, bağımsız ve özgür mecraların kapanmasını önlemek için alınacak önlemlerin belirlenmesi, düşük ücretlere ve güvencesizliğe mahkûm edilen yazılı, görsel ve dijital basın emekçilerinin yaşadığı ekonomik sıkıntıların tespiti amacıyla Meclis Araştırması açılmalıdır” ifadelerini kullandı.