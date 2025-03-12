CHP’den İktidar Bekleyenler, Az Kaldı

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Keçiören Belediyesi’nin düzenlediği iftar programına katılarak dikkat çekici açıklamalar yaptı. Özel, iftar sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıklamaları üzerine şunları söyledi: “Biz üç kişi Türkiye’ye çok umut veren bir birlikteliği paylaşıyoruz ve bu birliktelik hâlâ Türkiye’nin gündeminde. Mansur Bey’in ‘Bizden kimse ayrılık beklemesin’ demesi, Ekrem Bey’in açıklamalarıyla birlikte okunduğunda, CHP’den kriz bekleyenlerin çok bekleyeceğini ama Türkiye’de bizim iktidarımızı bekleyenlerin çok beklemeyeceğini görüyoruz. Bu durumdan büyük memnuniyet duyuyoruz.”

TÜRKİYE’NİN İHTİYACI BİRLİK VE BERABERLİK

Özel, MHP’li İsmail Özdemir’in ‘CHP ile görüşmeyeceğiz’ açıklaması üzerine de değerlendirmelerde bulundu. “Genç bir arkadaşın bir tweetini gördük. Benim muhatabım Sayın Bahçeli. Sayın Bahçeli’nin de rahatsızlığı boyunca kendisi hakkında bir polemik yapmayacağımızı da söyledik. Kendisine teşekkür telefonu açmıştı. Ben Sayın Bahçeli’nin sağlığını, Sayın Celal Adan üzerinden takip ediyorum. Sayın Bahçeli’nin tutumundan duyduğu memnuniyeti bir kez daha hatırlatıldı. Türkiye’nin böyle gerilimlere değil, birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Sayın Genel Başkanlarının bir an önce siyasete dönmesini, sağlığına kavuşmasını bekliyoruz, umuyoruz.”

ERZURUM’UN TARİHSEL ÖNEMİ

Özgür Özel, Erzurum’un kurtuluş gününü kutlayarak, şehrin tarihsel önemini vurguladı. “Erzurum, sadece kurtuluşuyla değil, aynı zamanda Erzurum Kongresi’ne ev sahipliği yaparak da Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atılmasında en güçlü harcı koymuştur. Eğer Erzurum kurtulmasaydı, Türkiye de kurtulamazdı.” dedi. Ayrıca, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine katkılarını anarak, Cumhuriyetin sağladığı kazanımlara dikkat çekti.

İSTİKLAL MARŞI’NA VURGU

Özel, İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yıl dönümüne de değindi. “Bugün, Mehmet Akif Ersoy’un kaleminden dökülen ve ‘Korkma’ diye başlayan, milletimizin her zorluğunda hatırlaması gereken o muazzam şiirin, İstiklal Marşı’mız olarak kabul edilmesinin yıl dönümüdür. Mehmet Akif Ersoy’u bu mübarek günde bir kez daha rahmetle, minnetle anıyoruz.”

GÜNDEM DIŞI İKTİDAR ELEŞTİSİ

Özgür Özel, iftar sofralarında gündelik siyasetin dışında kalmaya özen gösterdiğini belirterek, iktidarın eleştirilerine yanıt verdi. “Sayın Erdoğan grup toplantısında uzun uzun konuştu. Ramazan ayına, dinî değerlere dikkat etmeden, bizi ve partimizi sert ifadelerle eleştirdi. Ama biz burada, bu güzel iftar sofrasından o tür söylemlere aynı şekilde karşılık vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞIN EKONOMİK DURUMUNA DİKKAT ÇEKTİ

Özel, ekonomik durumla ilgili de açıklamalarda bulundu. “Bu vatandaş, siz iktidara gelmeden önce en düşük emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alabiliyorken şimdi 2,5 çeyrek altın alabiliyor.” dedi. Asgari ücretin alım gücünün düştüğünü vurgulayarak, “Geçen sene asgari ücret 17 bin 2 lirayken, bu yıl 22 bin 104 lira oldu ama 22 bin 104 liralık asgari ücret, cağ kebabından yalnızca 110 şiş alabiliyor.” şeklinde konuştu.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ELEŞTİRİSİ

Emeklilere verilen bayram ikramiyesini eleştiren Özel, “Bugün ‘Dalga mı geçiyorsun, daha ne olacak?’ diyen Erdoğan’a şunu söylüyorum; Bu emekliyi canından bezdirdin. Bu insanlar sana kırılınca, desteklerini çekince, artık seni iktidardan indirmesi için daha ne olacak Sayın Erdoğan, daha ne olacak?” sözleriyle iktidarın tutumunu eleştirdi.