Gündem

CHP’den İstanbul Barosu Tepkisi

chp-den-istanbul-barosu-tepkisi

DEMOKRASİ SORUNU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İstanbul 1 No’lu Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevden uzaklaştırılması ile ilgili sert bir açıklama yaptı. Bulut, “Türkiye’de demokrasi askıya alındı, sivil darbe yaşanıyor” şeklinde ifade etti.

KAYYUM ATANMASI VE TEPKİLER

İstanbul 1 No’lu Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi, birçok kesimden tepki aldı. Burhanettin Bulut, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “İktidar, siyasallaştırdığı yargı aracılığıyla, halkın iradesini gasp ederek, seçimle gelenlerin yerine kendi seçtiklerini kayyum olarak atıyor. Mahkeme, binlerce avukatın oyuyla seçilen İstanbul Baro Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve yönetim kurulunu görevden alarak, kayyum atanmasına karar verdi” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ

Gündem

CHP’den Baro Başkanının Görevden Alınmasına Tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İstanbul Barosu'nun yöneticilerinin görevden alınmasını eleştirerek bu duruma karşı çıktığını ifade etti.
Gündem

Sahte Fişlerle Vergi Kaçakçılığı Operasyonu

Bursa'da düzenlenen vergi kaçakçılığı operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı; bunlardan 9'u tutuklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.