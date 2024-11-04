CHP’den Lütfü Savaş’a İhraç Talebi!

CHP’NİN ALDIĞI KARARLAR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Deniz Yücel, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında alınan kararlarla ilgili bilgi verdi. Yücel, ayrıca CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin eski Başkanı Lütfü Savaş hakkında bir açıklama yaptı.

LÜTFÜ SAVAŞ İHRAÇ İŞLEMLERİ

Yücel, Lütfü Savaş’ın MYK kararıyla partiden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu. Lütfü Savaş’ın “Bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul.” ifadesine dikkat çeken Yücel, “Geçmiş dönemde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan Sayın Lütfü Savaş, bugün MYK toplantımızda oybirliğiyle alınan kararla kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmiştir” diye belirtti.