CHP’den Olağanüstü Kurultay Hamlesi

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin olağanüstü kurultay kararı aldığını kamuoyuna duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmalar ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması süreci, CHP’nin bu hareketini siyaset gündemine damgasını vuracak şekilde sundu. Özel’in açıklamaları, parti içindeki dinamikleri ve dış baskılara karşı verilen yanıtı net bir şekilde ortaya koyuyor.

KAYYUM GİRİŞİMLERİNE KARŞI ÖNLEM

Özgür Özel, Saraçhane’de yaptığı konuşmada oldukça net mesajlar verdi: “Bugün yeni bir girişimle CHP’ye kayyum atayarak pazar günkü seçime engel olmaya çalışanların hazırlıklarını gördük. Gün içinde aldığımız bir kararı, resmi kayıtlara girmiş bir başvuruyu memnuniyetle açıklıyorum.” Tüzükte kendisine verilen yetkiye dayanarak, 48. maddenin 6. fıkrası gereğince, en kısa süreyi kullanarak 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldıklarını belirtti. Özel, bu adımla “kayyum girişimlerinin önünü kestiklerini” vurguladı, partiyi olağanüstü kurultaya götüreceklerini Türkiye’ye duyurdu.