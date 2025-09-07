CHP’den Özgür Özel’e Sert Tepki!

ÖMER ÇELİK’TEN TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE CHP YORUMLARI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ‘Terörsüz Türkiye’ konusu ve CHP’deki duruma ilişkin bazı açıklamalar yaptı. Çelik, özellikle Özgür Özel’in son dönemdeki söylemleri hakkında görüş bildirdi. Çelik’in açıklamalarından bazı önemli noktalar ise şöyle: “Terörsüz Türkiye süreci en önemli gündemimiz. Bir yaz programının ardından Şubat ayına kadar sürecek bir programa giriyoruz. Birçok arkadaşımız bugün birçok ilde. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi depremle ilgili önümüze gelen tablo, yüzyılın depremi olarak değerlendirilen asrın felaketi. Bunun altından kalkamazlar denildi, dün 300 bin konutu teslim ettik.”

TÜRKİYE’NİN GÜCÜ VE TERÖRLE MÜCADELE

Çelik sözlerine şöyle devam etti: “Her toplantımızda Cumhurbaşkanımız sürekli olarak bize deprem bölgesinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtmiştir. Türkiye bir kez daha dünyaya hangi yarayı alırsa alsın ayağa kalkabileceğini göstermiştir. Türkiye’nin terörü gündeminden çıkarması için Cumhur İttifakı güçlü bir irade ortaya koymuştur. Devlet Bahçeli’nin Meclis’te başlattığı diyalog yeni bir çağ açmıştır. Türkiye’den terör gündeminin çıkması aynı zamanda yakın bölgemiz için ilham kaynağı olacaktır.”

TÜRKİYE VE KARDIŞLIK VURGUSU

Çelik, terör faaliyetlerini sürdürenlerin kim olduğunu bildiklerini de ifade etti. “Terör örgütlerinin teslim olması, silahların bırakılması için geçmişten beri çalışmalar söz konusudur. Cumhurbaşkanımızın bize talimatı şehit ailelerimizin müsterih olmasını sağlamaktır. Bu esasında herkesin faydasına olan bir şeydir. Yakın bölgemizde de görüyoruz ki Türkü, Kürdü, Arabı birbirine düşürmeye çalışanlar bu bölgelere sömürge gözüyle bakanlardır. Biz ise kardeşlik gözüyle bakıyoruz.”

CHP GENEL BAŞKANI’NA TEPKİ

Ömer Çelik, Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı’ya yönelik çirkin ifadelerine de tepki gösterdi. “Biz Özel’in kendi partisiyle uğraşmakta olduğunu değerlendiriyoruz. CHP gibi köklü bir partinin her tarafından bu kadar skandallar patlarken CHP Genel Başkanı ne yapmaktadır? Tabloya baktığınızda konunun bizimle alakası yok. Bir takım CHP’liler bir takım CHP’lileri şikayet etmiş; yargı da konuya el atmış.” diyen Çelik, şunları ekledi: “Sayın Özel’e baştan beri şunu söyledik; Özel’de çok ciddi bir siyasi navigasyon sorunu var. CHP’ye söylemesi gereken sözleri bize söylüyor. CHP’ye oy vermiş insanlarımız hak etmediği bir noktaya geldi.”

Çelik, “Bu konunun bizimle hiçbir ilgisi yok. Şikayet edenler AK Partililer değil, CHP’lilerdir. Bu kongreden beri şikayetleri yapanlar da onlardır.” diyerek sözlerini tamamladı. “Bu çirkin ifadeler hadleri değil. Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir, bu hadsiz ifadeleri kabul etmeyiz.” şeklinde konuştu.