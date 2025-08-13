CHP’Den Özlem Çerçioğlu Açıklaması

Gündem

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Aydın’da partisinin il başkanı ve ilçe belediye başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından yaptığı açıklamada, partisinin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçeceğini belirtti. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da yarın AK Parti’ye yeni katılımlar olacağını duyurduğu hatırlatıldı.

CHP GENÇLİK KOLLARINDA DEĞİŞİKLİK

Diğer yandan, CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç ile Karpuzlu ve Karacasu ilçe gençlik kolları başkanları, görevlerinden ve partiden ayrıldıklarını açıkladı. Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı ise yalnızca görevinden istifa ettiğini duyurdu.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU HAKKINDAKİ BİLGİLER

Aydın’ın ilk kadın belediye başkanı olan Özlem Çerçioğlu, 11 Ağustos 1968’de Nazilli’de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamladıktan sonra 1988 yılında Selçuk Üniversitesi’nden mezun oldu. Yurtdışında çalışarak Türk cemiyetlerinde görev aldı ve özel sektörde de çalıştı. 2002 ve 2007 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Aydın Milletvekili seçilerek 22. ve 23. dönem TBMM’de yer aldı. 2009 yılında Aydın Belediye Başkanı olma unvanını kazanan Çerçioğlu, 2014’te Aydın’ın Büyükşehir statüsünü kazanmasının ardından ilk Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 2019 ve 2024 seçimlerinde de bu göreve yeniden seçilerek dördüncü dönemine devam ediyor. “Topuklu Efe” lakabıyla tanınan Çerçioğlu, 2002 yılından bu yana CHP’de aktif siyaset yapıyor.

ÖNEMLİ

