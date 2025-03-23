CHP’den Peş Peşe Tepkiler Geldi!

İMAMOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Ekrem İmamoğlu, “suç örgütü kurma”, “rüşvet”, “irtikap”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “nitelikli dolandırıcılık” gibi ciddi suçlamalarla gözaltına alındı. Dört gün süren emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı, bugün saat 09.00 itibarıyla alınan kararla tutuklandı. Soruşturma, İBB iştiraklerinde usulsüzlük yapıldığına ve kamu kaynaklarının kötüye kullanıldığına dair iddialara dayanıyor.

TEPKİLER ARDI ARDINA GELDİ

Kararın ardından gelen tepkiler dikkat çekti. CHP, resmi sosyal medya hesabında “Mücadeleye devam” mesajı verdi. CHP’li milletvekillerinden Başarır ise, “Ekrem İmamoğlu’nun ellerine kelepçe vursanız da halkın kalbine kelepçe vuramazsınız! Bu millet, sandıkta yenemediğiniz Ekrem İmamoğlu’nu yargı darbesiyle durdurmanıza izin vermeyecek! Helal oylarla alınan bu koltuk, haram talimatla gasp edilemez! Bu karar yok hükmündedir! Meydanlarda, sokaklarda, her yerde olacağız!” şeklinde açıklama yaptı.