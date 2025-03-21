CHP’den Sürpriz Olağanüstü Kurultay Kararı

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI AÇIKLANDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin olağanüstü kurultay kararı aldığını kamuoyuna duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturmalar ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması gündemi belirleyen gelişmeler arasında yer alıyor. CHP’nin bu hamlesi, siyaset sahnesinde etkili bir yankı uyandırdı. Özel’in yaptığı açıklamalar, parti içindeki dinamizmi ve dışarıdan gelen baskılara karşı duruşu ortaya koyuyor.

KAYYUM GİRİŞİMLERİNE DUYURULAN CEVAP

Özgür Özel, Saraçhane’deki basın toplantısında önemli mesajlar iletti. “Bugün yeni bir girişimle CHP’ye kayyum atayarak pazar günkü seçime engel olmaya çalışanların hazırlıklarını gördük. Gün içinde aldığımız bir kararı, resmi kayıtlara girmiş bir başvuruyu memnuniyetle açıklıyorum. Tüzüğümüzün bana verdiği yetkiye dayanarak, 48. maddenin 6. fıkrası gereğince, en kısa süreyi kullanarak 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldık,” dedi. Bu adımla “kayyum girişimlerinin önünü kestiklerini” belirten Özel, partisinin olağanüstü kurultaya gideceğini Türkiye’ye duyurdu.