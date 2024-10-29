More
Gündem

CHP’den Yeni Başvuru Hakkında Gelişme

chp-den-yeni-basvuru-hakkinda-gelisme

CHP’DEN YENİ ADIM

CHP, kamuoyunda “Ahmak Davası” olarak bilinen davada yeni bir gelişme ile karşımıza çıkıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için istenen siyasi yasak ile ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis oturumunda AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş’un “İzah edeceğim neden Samsun’a sürdüğümüzü de izah edeceğim.” şeklindeki ifadeleri dikkat çekti. Bu açıklama sonrası CHP harekete geçti.

HSK’YA BAŞVURU YAPILACAK

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, 30 Ekim Salı günü Hakimlik Savunma Kurulu’na (HSK) başvuracak. Başvuruda, davaya bakan ilk hakim Hüseyin Zengin’in başka bir ile atanmasını gerçekleştiren HSK 1’inci Dairesi üyeleri hakkında inceleme ve soruşturma talep edilecek.

ÖNEMLİ

Gündem

BofA’nın Bugün En Fazla Alım Yaptığı Hisseler

Bank of America, bugün Borsa İstanbul'da hacim odaklı hisse alım satımı gerçekleştirdi.
Gündem

Günün Finans ve Borsa Gelişmeleri Özeti

BIST100 endeksi, %0.68 artışla 9.006,55 puandan kapanarak 69,214 milyar TL'lik işlem hacmiyle dikkat çekti. Günde önemli finansal gelişmeler meydana geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.