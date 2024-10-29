CHP’den Yeni Başvuru Hakkında Gelişme

CHP’DEN YENİ ADIM

CHP, kamuoyunda “Ahmak Davası” olarak bilinen davada yeni bir gelişme ile karşımıza çıkıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için istenen siyasi yasak ile ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis oturumunda AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş’un “İzah edeceğim neden Samsun’a sürdüğümüzü de izah edeceğim.” şeklindeki ifadeleri dikkat çekti. Bu açıklama sonrası CHP harekete geçti.

HSK’YA BAŞVURU YAPILACAK

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, 30 Ekim Salı günü Hakimlik Savunma Kurulu’na (HSK) başvuracak. Başvuruda, davaya bakan ilk hakim Hüseyin Zengin’in başka bir ile atanmasını gerçekleştiren HSK 1’inci Dairesi üyeleri hakkında inceleme ve soruşturma talep edilecek.