CHP Diplomaya Karşı Eylem Düzenliyor

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NİN KARARI

İstanbul Üniversitesi, akşam saatlerinde Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal ederek geri aldı ve bu durum siyaset dünyasında büyük bir tepki yarattı. Çeşitli siyasi partilerden ve isimlerden peş peşe gelen tepkiler dikkat çekiyor.

CHP’DEN SOKAĞA ÇAĞRI YAPILDI

CHP Ankara İl Örgütü, saat 23.00’te Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) önüne bir çağrı yaptı. Parti, bir araya gelerek tepki göstermeyi amaçlıyor.

MALTEPE’DE BULUŞMA DUYURULDU

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bugün saat 14.00’te Maltepe Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek açılış etkinliğine davet yaptı. Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Demokrasiye sahip çıkmak, Ekrem Başkanımızı savunmak için Maltepe’de buluşalım!” ifadelerini kullandı. Ayrıca etkinlikte, “TBB ve İBB Başkanımız, Cumhurbaşkanı ön seçim adayımız Ekrem İmamoğlu ile saat 14.00’da Maltepe Cumhuriyet Meydanı’nda toplu açılış töreninde buluşuyoruz. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz!” şeklinde duyuruda bulundu.