CHP Dosyaları Ayrıldı, Soruşturma Devam Ediyor

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili olarak Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bir soruşturma yürütüyor. Başsavcılık, kurultay sırasında bazı parti temsilcilerine menfaat sağlandığı ve usulsüzlükler yapıldığına dair iddialar üzerine Manisa Milletvekili Özgür Özel, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer’in dosyalarını ayırdı.

PARLEMENTER SUÇLARI BÜROSUNCA YÜRÜTÜLECEK SORUŞTURMA

Konu ile ilgili dosyalara ayrılan şüpheliler hakkında yürütülecek soruşturmanın “Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından gerçekleştirileceği belirtildi.

DAVA TARİHİ MAYIS’A ERTELENDİ

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için hukuk mahkemelerinde farklı davalar açmıştı. İptal davaları, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilmiş ve mahkeme davayı 26 Mayıs’a erteledi.