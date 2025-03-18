CHP, Ekrem İmamoğlu İçin Sokağa Çıkıyor

İstanbul Üniversitesi, akşam saatlerinde Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını geri alınmak suretiyle iptal etti ve bu durum, siyaset dünyasında büyük bir tepki dalgası yarattı.

CHP’DEN SOKAĞA ÇAĞRI

CHP Ankara İl Örgütü, saat 23.00’da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) önüne çağrı yaptı ve duruma karşı kararlılık sergiledi.

İSTANBUL’DA MALTEPE’YE ÇAĞRI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bugün saat 14.00’te Maltepe Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek olan açılış için çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Demokrasiye sahip çıkmak, Ekrem Başkanımızı savunmak için Maltepe’de buluşalım! TBB ve İBB Başkanımız, Cumhurbaşkanı ön seçim adayımız Ekrem İmamoğlu ile saat 14.00’da Maltepe Cumhuriyet Meydanı’nda toplu açılış töreninde buluşuyoruz. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz!” ifadelerini kullandı.