Chp, G. Tekin’den Savunma İstedi

CHP’DE GÜRSEL TEKİN KRİZİ DEVAM EDİYOR

CHP içindeki gerginlikler, partinin İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in durumu ile derinleşiyor. Tekin, görevi kabul edeceğini açıklamasının hemen ardından, CHP Genel Merkez tarafından partiden ihraç edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu ihraç kararını duyurduktan sonra, “savunmasının alınmadığını” ifade eden Gürsel Tekin, karara sert bir tepki gösterdi. Bu gelişmelerin ardından, CHP, disiplin sürecini başlatmak üzere harekete geçti.

GÜRSEL TEKİN’İN SAVUNMASI İSTENİYOR

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Gürsel Tekin’den savunma talebinde bulundu. Bu doğrultuda Tekin’in, 15 gün içerisinde ya sözlü ya da yazılı bir savunma yapması bekleniyor. Partinin içindeki tartışmalar ve disiplin süreçleri, CHP’de yaşanan krizin boyutlarını artırabiliyor.