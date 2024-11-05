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“CHP Genel Başkan Yardımcısı Batman’da Fenalaştı”

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BATMAN BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDAKİ GELİŞMELER

İçişleri Bakanlığı, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük’ü terörle iltisaklı olduğu gerekçesiyle kesinleşen hapis cezası ve devam eden terör soruşturmaları nedeniyle görevden aldı. Bu durumun ardından, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ile partililer, DEM Partililer ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi.

AÇIKLAMA SONRASI YAŞANAN OLAY

Gülistan Caddesi’nde gerçekleştirilen basın toplantısının ardından Gökhan Zeybek, aniden fenalaşarak yere düştü. Partililer, Zeybek’i hemen bir ticari taksiye bindirerek hastaneye yetiştirdi. Yapılan kontroller sonucunda Zeybek’in sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alındı.

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