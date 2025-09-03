Chp, Gürsel Tekin’den Cevap Talep Etti

GÜRSEL TEKİN KRİZİ DEVAM EDİYOR

CHP’deki Gürsel Tekin sorunu sürüyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan ve bu görevi kabul edeceğini açıklayan Gürsel Tekin, CHP Genel Merkez tarafından partiden ihraç ediliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ihraç kararını duyurduktan sonra Tekin, “savunmasının alınmadığını” belirterek karara sert bir tepki gösteriyor. Bunun üzerine CHP, konuyla ilgili harekete geçiyor.

CHP’DEN SAVUNMA TALEBİ

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Gürsel Tekin’den bir savunma yapmasını talep ediyor. Bu doğrultuda Tekin’in 15 gün içerisinde sözlü ya da yazılı bir savunma sunması bekleniyor.