Gündem

Chp, Gürsel Tekin’den Cevap Talep Etti

chp-gursel-tekin-den-cevap-talep-etti

GÜRSEL TEKİN KRİZİ DEVAM EDİYOR

CHP’deki Gürsel Tekin sorunu sürüyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan ve bu görevi kabul edeceğini açıklayan Gürsel Tekin, CHP Genel Merkez tarafından partiden ihraç ediliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ihraç kararını duyurduktan sonra Tekin, “savunmasının alınmadığını” belirterek karara sert bir tepki gösteriyor. Bunun üzerine CHP, konuyla ilgili harekete geçiyor.

CHP’DEN SAVUNMA TALEBİ

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Gürsel Tekin’den bir savunma yapmasını talep ediyor. Bu doğrultuda Tekin’in 15 gün içerisinde sözlü ya da yazılı bir savunma sunması bekleniyor.

ÖNEMLİ

Dünya

Bosna Hersek’te Halen Kayıp 7 Bin!

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü, 1992-1995 yılları arasındaki savaşta kaybolan 7 bin 580 kişinin bulunduğunu duyurdu.
Gündem

Elektrik Arıza İhbarı E-Devlet’ten Yapılacak!

Türkiye'de elektrik arızalarını bildirmek amacıyla e-Devlet üzerinden yeni bir sistem devreye alınıyor. TEDAŞ ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği işbirliğiyle uygulama hayata geçirilecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.