Chp, Gürsel Tekin’den Tepki İstedi

CHP’DE SÜREKLİ KRİZ ORTAYA ÇIKIYOR

CHP’de ‘Gürsel Tekin’ krizi devam ediyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, görevi kabul edeceğini duyurmuşken, CHP Genel Merkez tarafından partiden ihraç edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ihraç haberini açıklamasının ardından “savunmasının alınmadığını” ifade eden Gürsel Tekin, ihraç kararına sert tepki gösteriyor. Bu gelişmelerin ardından CHP, harekete geçiyor.

GÜRSEL TEKİN’DEN SAVUNMA BEKLENİYOR

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Gürsel Tekin’den savunma yapmasını talep etti. Buna göre, Tekin’in 15 gün içinde sözlü ya da yazılı savunma sunması gerekiyor. Bu olay, partideki iç tartışmaları ve krizleri gözler önüne seriyor. CHP içerisindeki gelişmeler, siyasi atmosferi etkilemeye devam ediyor.