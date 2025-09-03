Gündem

Chp, Gürsel Tekin’den Yanıt Bekliyor

CHP’DE GÜRSEL TEKİN KRİZİ DEVAM EDİYOR

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan ve bu görevi kabul edeceğini açıklayan Gürsel Tekin, CHP Genel Merkezi tarafından partiden ihraç ediliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ihraç kararını kamuoyuna duyurduktan sonra Gürsel Tekin, “savunmasının alınmadığını” ifade ederek bu karara sert bir tepki veriyor. Bu gelişmenin ardından CHP hızlı bir şekilde harekete geçiyor.

GÜRSEL TEKİN’DEN SAVUNMA TALEBİ

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Gürsel Tekin’den savunma yapmasını talep etti. Tekin’in bu kapsamda 15 gün içerisinde sözlü ya da yazılı bir savunma hazırlaması gerekiyor.

