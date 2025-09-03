Gündem

Chp, Gürsel Tekin'den Yanıt Talep Etti

CHP’DE DEVAM EDEN GÜRSEL TEKİN KRİZİ

CHP içerisinde Gürsel Tekin ile ilgili gelişmeler devam ediyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, görevi kabul edeceğini açıkladı. Ancak, bu durum CHP Genel Merkezi tarafından sürpriz bir kararla, partiden ihraç edilişi ile son buldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ihraç haberini kamuoyuna açıklayınca, “savunmasının alınmadığını” ifade eden Tekin, bu karara sert bir yanıt verdi.

GÜRSEL TEKİN’İN SAVUNMASI BEKLENİYOR

CHP, Gürsel Tekin ile ilgili hızlı bir şekilde harekete geçti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Gürsel Tekin’den savunma yapmasını talep etti. Buna göre, Tekin’in 15 gün içinde sözlü ya da yazılı bir savunma sunması bekleniyor.

