“CHP İl Başkanlığı Önünde Soruşturma Açıldı”

CHP İSTANBUL İL KONGRESİ’NDE USULSÜZLÜK İDDİALARI ÜZERİNE GEÇİCİ KURUL ATANMASI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nde ortaya çıkan usulsüzlük ve seçmen iradesini etkilemeye yönelik iddialar nedeniyle CHP İstanbul İl Başkanlığına geçici bir kurul atanmasına karar verdi. CHP Genel Merkezi’nin yaptığı itirazlar ile Yüksek Seçim Kurulu’na yapılan başvurular ise kabul edilmedi.

PARTİLİLER İL BİNASI ÖNÜNDE TOPLANDI

Mahkeme kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, hem görevden uzaklaştırma kararına hem de İstanbul Valiliği’nin uyguladığı gösteri yasağına karşı protesto düzenledi. Bina çevresinde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı, bazı yollar trafiğe kapatıldı.

ADALET BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından duruma ilişkin bir açıklama yaptı. Tunç, “CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylar ve sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır” şeklinde ifade etti. Ayrıca, “CHP İstanbul İl ve Kurultay Delegesi tarafından İstanbul İl Kongresindeki usulsüzlük, menfaat temini iddiaları ve seçmen iradesini etkilemeye yönelik ileri sürülen eylemler nedeniyle açılan davada, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığına geçici bir kurul görevlendirilmiştir. Bu karara karşı CHP Genel Başkanlığınca adli yargıda yapılan itirazlar ve Yüksek Seçim Kurulu’na yapılan başvurular reddedilmiştir.” diyerek kamuoyunu bilgilendirdi. Yargı kararına saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Tunç, “Toplumda gerginlik ve huzursuzluk oluşturacak sokak çağrılarından kaçınmak gerekmektedir” ifadesini kullandı. Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de seslenerek, “Yargılama süreci devam ederken yapılan açıklamaların sorumluluk bilinciyle ele alınması önemlidir.” şeklinde konuştu ve tüm parti yetkililerinin huzuru ve demokratik düzeni gözeten bir üslup benimsemelerinin önemine dikkat çekti.